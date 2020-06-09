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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Yabancı yatırımcılar daha kolay erişebilecek
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    09.06.2020 - 10:52 |

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Yabancı yatırımcılar daha kolay erişebilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek." dedi.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Yabancı yatırımcılar daha kolay erişebilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun."

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı Yabancı yatırımcılar daha kolay erişebilecek

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