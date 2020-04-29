Son dakika... Bakan Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştirdi.

Bakan Berat Albayrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Üreticilerimize pancardan sonra buğday arpa ve mısır için de destek ve 4 milyon hektar alanda üretime stratejik katkı sağlayacak model de devreye girdi. Bunun yanında üretim tarafındaki planlamamızın ötesindeki stokçulara imkan vermeyeceğimizi ifade ediyoruz.

Özellikle son birkaç aydır, özellikle bu ekip yine devrede. Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız. Çünkü böyle bir dönemde bile yine aynı fırsatçılığı yapanlar gerek stoklama gerek fiyatlar noktasında bu defa bunlara çok sert süreç oluşturacağız.