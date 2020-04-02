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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakanlık açıkladı! Çalışmalar başlatıldı
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    02.04.2020 - 15:08 | | İHA

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Çalışmalar başlatıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Çalışmalar başlatıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin erişim yollarının bakanlık yol ağına alındığını ve çalışmaların hızla başlatılacağını bildirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak bir video paylaşıldı.

    "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

    Paylaşımda yer alan görüntülerdeki personel, hastanenin tamamlanmasının yeni nesil 'Korona virüs' ile mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu ve hastaneyi milletin hizmetine açmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ediyor.

    Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek!Türkiye'de hastanelere corona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.
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