BİST102.1930.21EURO7.440.53USD6.790.32ALTIN382.380.65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... BDDK'dan yeni karar! 2 bankaya sınırlama kaldırıldı
    ABONE OL
    20.05.2020 - 09:55 | | AA

    Son dakika... BDDK'dan yeni karar! 2 bankaya sınırlama kaldırıldı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

    Son dakika... BDDK'dan yeni karar! 2 bankaya sınırlama kaldırıldı

    BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

    Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20 Mayıs 2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul kararı ile sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları(YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    2 BANKAYA MUAFİYET TANINDI

    "Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür. Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası (KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası AŞ ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir."

     

    "Virüsün hayvandan hayvana bulaşması mümkün"ABD'de bulunan Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bir ekip tarafından gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde kedilerin hiç semptom göstermeden koronavirüsü diğer kedilere bulaştırdığı görüldü. Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, "Kedilerden kedilere virüsün bulaşması ve belirti göstermeksizin pozitif çıkmaları zaten hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda mümkündür. Önemli olan doğal yollarla hasta bir insandan dolayı virüsü almış olan pozitif bir evcil hayvandan yine doğal yollarla başka bir evcil hayvana geçiş olup olmadığıdır. Bu konuda da şu ana kadar kayda geçmiş bir vaka bildirimi yoktur" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yer: Esenyurt! Polisten kaçan lüks cipte kıskıvrak yakalandılar

    Yer: Esenyurt! Polisten kaçan lüks cipte kıskıvrak yakalandılar

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler!

    Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler!

    Sıradaki Haber