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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Corona virüs aşısı için 1 milyar dolarlık anlaşma
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    05.08.2020 - 18:39 | | AA

    Son dakika... Corona virüs aşısı için 1 milyar dolarlık anlaşma

    ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, 100 milyon dozluk yeni tip corona virüs (covid-19) aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

    Son dakika... Corona virüs aşısı için 1 milyar dolarlık anlaşma

     

    Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi.

    ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.

    Johnson&Johnson, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da başlamıştı. Şirket, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.

    Öte yandan, ABD hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

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