11.05.2020 - 19:52 | | AA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı... İşte bez maske standartları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standartlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlandı. TSE'nin standardlarında, bez maskenin tasarımından üretimine, bakteri filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı.
4 günlük yeni yasak getirildi, 9 ilde kısıtlama kaldırıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır. Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu