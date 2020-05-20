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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Pegasus'tan flaş uçuş açıklaması
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    20.05.2020 - 12:12 | | Foreks

    Son dakika... Pegasus'tan flaş uçuş açıklaması

    Pegasus, 28 Mayıs-3 Haziran arasında tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

    Son dakika... Pegasus'tan flaş uçuş açıklaması

    Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi  seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

    Pegasus'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020  tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin  düzenlendiği belirtildi.

    Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.
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