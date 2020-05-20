Son dakika... Pegasus'tan flaş uçuş açıklaması

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi.