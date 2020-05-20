20.05.2020 - 12:12 | | Foreks
Son dakika... Pegasus'tan flaş uçuş açıklaması
Pegasus, 28 Mayıs-3 Haziran arasında tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Pegasus'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.