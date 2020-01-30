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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: THY duyurdu! Çin uçuşları azalıyor...
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    30.01.2020 - 13:47 | | AA

    Son dakika: THY duyurdu! Çin uçuşları azalıyor...

    Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

    Son dakika: THY duyurdu! Çin uçuşları azalıyor...

    Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.

    Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

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