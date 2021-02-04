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04.02.2021 - 10:02 |

Son dakika: Türkiye'nin nüfusu açıklandı

TÜİK tarafından yapılan açıklamada Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğu belirtildi.

Son dakika: Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla  bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362  kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın  nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam  nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre  ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı, binde 5,5 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında  binde 5,5 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 oldu

Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde  yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve  köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun  ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4  milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa  ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen  değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007  ve 2020 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve  ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve  ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,7'ye yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan  kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan  kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının  yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın  erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği  görüldü.

Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa  oldu

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,4  ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 40,6  ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en  düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde,  erkeklerde 40,2 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il  olurken, 20 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu.

Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip  olan il olurken, Şanlıurfa ve Şırnak 20,9 ile en düşük ortanca yaş  değerine sahip olan iller oldu.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,7 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2020 yılında %67,7 oldu. Diğer yandan çocuk  yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı  ise %7,1'den %9,5'e yükseldi.

Toplam yaş bağımlılık oranı arttı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını  gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında %47,5 iken 2020  yılında %47,7'ye yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade  eden çocuk bağımlılık oranı, %34,1'den, %33,7'ye gerilerken, çalışan  birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı  ise %13,4'ten %14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020  yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya  bakmaktadır.

Türkiye'de kilometrekareye 109 kişi düşerken İstanbul'da 2 bin 976  kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi  sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye  yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus  yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller  oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda  olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus  yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu  ise 326 olarak gerçekleşti.

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