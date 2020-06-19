BİST113.6120.99EURO7.65-0.44USD6.84-0.14ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Vahap Küçük vefat etti
    ABONE OL
    19.06.2020 - 10:41 | | AA

    Son dakika... Vahap Küçük vefat etti

    Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Son dakika... Vahap Küçük vefat etti

    Yaklaşık 2 haftadır kalp rahatsızlığı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    Son dakika... Vahap Küçük vefat etti

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.

    İngiltere'deki bıçaklı saldırıİngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki bir kasabada meydana gelen bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Babalar Günü mesajları & Babalar Günü mesajı için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    2020 Babalar Günü mesajları & Babalar Günü mesajı için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Mardin’de uyuşturucu operasyonunda yaklanan 4 kişi tutuklandı

    Mardin’de uyuşturucu operasyonunda yaklanan 4 kişi tutuklandı

    Sıradaki Haber