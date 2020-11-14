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14.11.2020 - 10:32 | | DHA

Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Karadeniz'de gerçekleştirilecek sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı. Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak 'Kanuni' ile ilk sondaj faaliyetine 'Sakarya Gaz Sahası'nda başlanacak.

Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta

'Kanuni' sondaj gemisi, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Karadeniz'e uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı uğurlama töreniyle Karadeniz'e yola çıkan 'Kanuni', Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Sondaj gemisi, kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri için liman girişinde demirlendi. 'Kanuni' sondaj gemisi ile çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlanması hedefleniyor.

11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

    Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddasıKağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.
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