Sosyal yardım parası başvuru formu,nasıl başvuru yapılır? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı

Sosyal yardım ödemeleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemelerinin 2.faz ile devam edeceğini belirtti. 2.fazda ödemlerin kimlerin alacağı ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar gündeme geldi. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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