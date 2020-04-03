Sosyal yardım parası ödemeleri hesaplara yattı mı? 2020 Sosyal yardım parası sorgulama ekranı! Ödemeler için yeni karar

Sosyal Yardım ödemeleri konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ardından 2 milyon aileye 1000 TL değerinde sosyal yardım ödemesinde bulunulacağı açıklanmıştı. Corona virüs tedbirleri kapsamında mahalle aralarında hizmet veren PTT şubeleri kapatılmıştı. Sosyal yardım ödemelerinin PTT üzerinden yapıldığını duyan vatandaşlar merkez PTT şubelerinde yoğunluk oluşturunda yeni kararın çıkması da gecikmedi. Buna göre bundan böyle sosyal yardım ödemeleri evlerde dağıtılacak. PTT görevliler ve Bekçiler eşliğinde yapılacak olan sosyal yardım ödemeleri için kimsenin evinden çıkmasına gerek kalmadı.

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya,

– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI

PTT'LER KAPANDI! SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ EVDEN YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklamasına göre, değerlendirmeler sonucunda PTT'de sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin ikinci bir açıklamaya kadar kapatılması kararı alındığı bildirildi.

"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."

Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.