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    HaberlerEkonomi Haberleri SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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    01.04.2020 - 10:35 | | AA

    SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

    SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

    SPK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu ve kurul üyelerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışlayarak destek olduğu ifade edildi.

    Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yokSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, corona virüs hastalığından ölenlerin defnine ilişkin, "Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım" dedi.
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