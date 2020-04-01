SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SPK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu ve kurul üyelerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışlayarak destek olduğu ifade edildi.