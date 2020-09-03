Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 3 Eylül Süper Loto online nasıl oynanır?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş için geri sayım başladı. Son olarak 1 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 15 milyon 776 bin 696 TL.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

3 Eylül Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com'dan takip edilecek.

SÜPER LOTO ONLİNE OLARAK OYNANABİLİYOR

Süper Loto artık online olarak da oynanbiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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