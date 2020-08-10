Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2020 | Süper Loto sonuçları işte kazandıran numaralar

Sisal Şans ile Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönem kazandırmaya devam ediyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da son çekiliş 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.00'da canlı olarak gerçekleşiyor. Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ya da millipiyangoonline.com adresinden online olarak Süper Loto oynayabiliyor.



SÜPER LOTO ARTIK ONLİNE PLATFORMDA

Süper Loto oyunu artık online olarak da oynanabiliyor. Haftanın üç günü yapılan çekilişlerde online olarak kupon doldurmak mümkün.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNA

ARTIK 2 BİLEN DE KAZANIYOR

Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3-2 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ödül kazanıyor. 2 Ağustos'ta yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL'ydi.

7/24 PARA ÇEKİP GÖNDERME OLANAĞI!

Kullanıcılar artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.