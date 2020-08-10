BİST1.051-0.91EURO8.641.32USD7.330.67ALTIN478.130.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2020 | Süper Loto sonuçları işte kazandıran numaralar
    ABONE OL
    10.08.2020 - 10:23 |

    Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2020 | Süper Loto sonuçları işte kazandıran numaralar

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Yeni dönemde Sisal Şans ile katlanarak kazandıran Süper Loto'da son çekiliş 9 Ağsutos 2020'de gerçekleşti. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar '6, 22, 58, 4, 38, 14' oldu. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

    Süper Loto sonuçları 9 Ağustos 2020 | Süper Loto sonuçları işte kazandıran numaralar

    Sisal Şans ile Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönem kazandırmaya devam ediyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da son çekiliş 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

    Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.00'da canlı olarak gerçekleşiyor. Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ya da millipiyangoonline.com adresinden online olarak Süper Loto oynayabiliyor.


    SÜPER LOTO ARTIK ONLİNE PLATFORMDA

    Süper Loto oyunu artık online olarak da oynanabiliyor. Haftanın üç günü yapılan çekilişlerde online olarak kupon doldurmak mümkün.

    SÜPER LOTO ONLİNE OYNA

    ARTIK 2 BİLEN DE KAZANIYOR

    Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3-2 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ödül kazanıyor. 2 Ağustos'ta yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL'ydi.

    7/24 PARA ÇEKİP GÖNDERME OLANAĞI!

    Kullanıcılar artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.

    İstanbul'un orta yerindeki tarihi kilise kalıntılarının içler acısı haliİSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu sefer tersi oldu! Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

    Bu sefer tersi oldu! Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yüzde 52 arttı...

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yüzde 52 arttı...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

    LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

    Sıradaki Haber