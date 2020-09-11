11.09.2020 - 11:36 |
Süper Loto sonuçları belli oldu! 10 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 10 Eylül 2020 Perşembe günü çekilişine katılan vatandaşlar, Süper Loto sonuçlarını öğrenmek istiyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde şanslı 6 numara 40 - 6 - 26 - 17 - 48 - 27 oldu.
Haftanın üç günü yapılan Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Şansını denemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı Süper Loto'nun her çekilişinde heyecan daha da büyüyor. Peki en son yapılan Süper Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? Süper Loto nasıl oynanır?
SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 EYLÜL
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Maske takmamak için direnen kadına hemcinsinden görülmemiş tepkiBursa'nın Nilüfer ilçesinde maske takması için kendisini uyaran polise aldırış etmeyip maske takmamak için direnen bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Polise ve çevredekilere hakaretler yağdıran kadının tavırları çevredeki vatandaşları da çileden çıkardı. Polis ekipleri ile tartışan maskesiz kadının görüntülerini çeken bir başka kadın, "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni tak o maskeyi" diyerek tepki gösterdi. Direniş gösteren kadına 900 lira maske cezası kesilirken, ayrıca polise mukavemet suçundan da işlem yapıldı.