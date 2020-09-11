Süper Loto sonuçları belli oldu! 10 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar...

Haftanın üç günü yapılan Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Şansını denemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı Süper Loto'nun her çekilişinde heyecan daha da büyüyor. Peki en son yapılan Süper Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? Süper Loto nasıl oynanır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 EYLÜL

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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