Süper Loto sonuçları belli oldu - 10 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 10 Kasım Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 11 milyon 149 bin 596 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 10 14 20 35 48 60 oldu.

SÜPER LOTO DEVRETTİ

10 Kasım Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Bugünkü çekilişte 6 bilen çıkmazken 5 bilen 10 kişi 24 bin 425 lira 60 kuruşun sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

10 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü Süper Loto çekilişi gerçekliyor. Süper Loto çekiliş saati ise 21.30. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanlanıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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