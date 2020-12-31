MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! 31 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
ABONE OL
31.12.2020 - 22:21 |

Süper Loto sonuçları açıklandı! 31 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekiliş heyecanı son buldu. Peki, büyük ikramiye devretti mi? Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon 791 bin 498 TL. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişlerde binlerce lira kazanmak mümkün. Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon 791 bin 498 TL. 31 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -4-18-23-26--36-56- oldu. İşte, 31 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

31 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci çekilişi Milli Piyango Tv aracılığı ile canlı olarak takip edilebiliyor. Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak. Çekiliş sonuçları neticesinde 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı 31 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto 1 ve 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Her kolon için 6 sayı seçmek gerekiyor. Süper Loto'yu www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya en yakın satış noktasından oynayabilirsiniz.

Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasındaİstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli R. K. tutuklanırken, şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları | İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları | İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

Sıradaki Haber