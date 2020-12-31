Süper Loto sonuçları açıklandı! 31 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişlerde binlerce lira kazanmak mümkün. Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon 791 bin 498 TL. 31 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -4-18-23-26--36-56- oldu. İşte, 31 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

31 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci çekilişi Milli Piyango Tv aracılığı ile canlı olarak takip edilebiliyor. Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak. Çekiliş sonuçları neticesinde 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto 1 ve 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Her kolon için 6 sayı seçmek gerekiyor. Süper Loto'yu www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya en yakın satış noktasından oynayabilirsiniz.