3 Eylül Süper Loto sonuçları | Süper Loto çekiliş sonuçlarında devreden büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya yeni dönemde devam eden Süper Loto'nun son çekilişi dün akşam gerçekleştir. 3 Eylül Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 588 bin 658 TL bir sonraki çekilişe devretti.

3 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 - 10 - 5 - 8 - 24 - 31

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Haftanın 3 günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Süper Loto bir sonraki çekiliş 6 Eylül Pazar günü 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları canlı olarak millipiyangoonline.com'da izlenebiliyor. Ayrıca online olarak Süper Loto oynamak mümkün.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto artık online olarak da oynanbiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.