‘Süreli çalışma’ teklifine itiraz

Arslan düzenlemenin, çalışanların iş kazası, meslek hastalığı ve sağlıkla ilgili haklarının, yaşlılık primleri ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yol açacağını kaydetti. Arslan, Türk-İş’in esnek çalışma modeline yönelik ortak mücadele çağrısı için de şunları söyledi:



“Esnek çalışma ve istihdam paketi konusunda yine bazı görüşmeler oldu. Ancak bu görüşmelerde üç konfederasyon ortak bir çalışma içinde hareket noktasında olmadı. Bugün bir birliktelik sağlanmadı ama bundan sonraki süreçlerde ortak çözümler aramalarını son derece olumlu buluyoruz.”