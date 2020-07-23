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    HaberlerEkonomi Haberleri Tahincioğlu, Bomonti’de Rotana ile işbirliği yaptı
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    23.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tahincioğlu, Bomonti’de Rotana ile işbirliği yaptı

    İstanbul Bomonti’de hayata geçirilen lüks konut projesi ‘Nidapark Bomonti’de; Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen otel yönetimi şirketlerinden Rotana ile iş birliği yapıldığı açıklandı.

    Tahincioğlu, Bomonti’de Rotana ile işbirliği yaptı

    Nida İnşaat’ın yüklenici firma olarak yer aldığı ‘Nidapark Bomonti’de Rotana ile yapılan iş birliği kapsamında marka adı ‘Bomonti Arjaan by Rotana ve Bomonti Residence by Rotana’ olarak değiştirildi. Binaların işletilmesi de Rotana tarafından üstlenildi.

    Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rotana bu alanda oldukça deneyimli bir isim. Bu iş birliği kapsamında; projenin 2021 yılı 3. çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor. Bu değişimin Rotana ve Bomonti semtine hayırlı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

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