Tapu Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu harcı bazı kişilere indirimli uygulanmaktadır. Bakanlar kurulunun aldığı karara göre bazı işletme satışları indirimli tapu harcı ödemektedir. Bunun için de ayrı bir hesaplama işlemi gerekmektedir. Bu bakımdan tapu harcı hesaplama işlemi tek bir işlem gerektirse de sadece farklı şekilde uygulanır.

Tapu Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Tapu harcı ödeme bedeli yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Tapu harcı ödenmesi gereken gayrimenkullerin sayısı sadece ev değildir. Daha arsa, tarla, iş yeri ve konut gibi menkullerde de bu harç ödemesi dahil edilmektedir. Alıcı ve satıcı harcı toplam ücreti maliyetin yüzde dördüdür.

Örneğin yüz bin Türk liralık bir satış işlemi yapılmıyor olsun. Bunun yüzde dördü olan dört bin Türk lirası da tapu harcı olarak ödenmelidir. Bu dört bin Türk lirası tapu harcı bu yüz bin Türk lirası ücrete dahil değildir. Bu nedenle ek olarak ödenmelidir.

En Basit Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu harcı hesaplamasında bazı farklılıklara tabidir. Bu tabiliğin de hesaplamaya dahil edilmesi adına bazı siteler mevcuttur. Bu siteler bazı teme bilgileri kullanıcıdan talep eder. Bu bilgilerin girilmesi durumunda net olarak tapu harcı gösterilir. Tabi ki de farklılıklar da dahil edildiğinde bazı siteler güncel olmayabilir. Bu yüzden güncel siteler ile bu arama yapılmalıdır. Bu sitelere bilgi vermek istemeyen de olabilir. Matematiksel olarak hesaplamak da tamamen aynı sonucu vereceğinden bu yol da uygulanabilir.