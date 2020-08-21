Tarihi Fişekhane sanatla çekecek

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Fişekhane’nin ticari ve sosyal alanlarıyla ilgili yatırımın yaklaşık 600 milyon lirayı bulduğunu belirterek, “Fişekhane’yi İstanbul’a yeni bir çekim merkezi olarak konumlandırıyoruz” dedi. Akbalık, yaklaşık 150 yıldır halkın kullanımına kapalı kalan bu tarihi binaları hizmete açtıklarını söyledi.



Akbalık, “Büyükyalı’da bir konut projesinden ziyade yeni şehircilik anlayışının ilk örneğini yapıyoruz. Fişekhane, hem bu bölgedeki 5 milyon kişinin hem de İstanbul’un beklentilerini karşılayacak” diye konuştu.



Performans sanatları



Contemporary Istanbul Vakfı, Fişekhane’de yeni etkinlik alanı Cocoon’u sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye ve dünyanın önemli çağdaş sanat eserleri burada sanatseverlere sunulacak. Şu anda Art On İstanbul Sanat Galerisi işbirliğiyle hazırlanan ‘Kozayı Örmek’ isimli ilk sergi düzenleniyor.

Sergi, 21 Eylül’e kadar izlenebilecek. Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, hedeflerinin Türkiye’ye yayılmak olduğunu belirterek, İzmir ve Ankara’da da olacaklarının sinyalini verdi.



Fişekhane’de Contemporary Istanbul Vakfı’nın etkinlik alanının dışında bölgenin en büyük performans sanatları merkezi de bulunuyor. Tiyatro, konser, opera ve bale gibi çok amaçlı performans sanat kompleksinin etkinlik takvimi için çalışmalar da sürüyor. Fişekhane’de İstanbul’a ilk kez gelen restoranlar ve spor merkezleri de yer alıyor.



Öte yandan dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden Montesorri Çocuk Merkezi de ilk kez Fişekhane’de açıldı.



Yüzde 65’i satıldı

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Emlak Konut güvencesiyle 4 yılda tamamlanan Büyükyalı, 7.2 milyar TL yatırım değerine sahip. Projede toplam 1500 konutun yer aldığını söyleyen Ahmet Akbalık, “Projedeki konutların yüzde 65’ini sattık. Emlak Konut projeleri arasında 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında satış şampiyonuyuz. Bu yıl 1.5 milyar TL’lik satış öngörüyoruz. Kampanyada ise 500 milyon TL’lik satış yaptık” diye konuştu.