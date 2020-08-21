BİST1.1270.00EURO8.680.34USD7.300.16ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tarihi Fişekhane sanatla çekecek
    ABONE OL
    21.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tarihi Fişekhane sanatla çekecek

    İstanbul Kazlıçeşme sahilinde eski tank fabrikası olarak bilinen alanda bulunan tarihi yapılar, yeni bir yaşam merkezine dönüştü. Kültür-sanat ve eğlenceyi tarihi dokuda bir araya getiren Fişekhane, Büyükyalı projesinde hizmete açıldı.

    Tarihi Fişekhane sanatla çekecek

    Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Fişekhane’nin ticari ve sosyal alanlarıyla ilgili yatırımın yaklaşık 600 milyon lirayı bulduğunu belirterek, “Fişekhane’yi İstanbul’a yeni bir çekim merkezi olarak konumlandırıyoruz” dedi. Akbalık, yaklaşık 150 yıldır halkın kullanımına kapalı kalan bu tarihi binaları hizmete açtıklarını söyledi.

    Akbalık, “Büyükyalı’da bir konut projesinden ziyade yeni şehircilik anlayışının ilk örneğini yapıyoruz. Fişekhane, hem bu bölgedeki 5 milyon kişinin hem de İstanbul’un beklentilerini karşılayacak” diye konuştu.

    Performans sanatları

    Contemporary Istanbul Vakfı, Fişekhane’de yeni etkinlik alanı Cocoon’u sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye ve dünyanın önemli çağdaş sanat eserleri burada sanatseverlere sunulacak. Şu anda Art On İstanbul Sanat Galerisi işbirliğiyle hazırlanan ‘Kozayı Örmek’ isimli ilk sergi düzenleniyor.
    Sergi, 21 Eylül’e kadar izlenebilecek. Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, hedeflerinin Türkiye’ye yayılmak olduğunu belirterek, İzmir ve Ankara’da da olacaklarının sinyalini verdi.

    Fişekhane’de Contemporary Istanbul Vakfı’nın etkinlik alanının dışında bölgenin en büyük performans sanatları merkezi de bulunuyor. Tiyatro, konser, opera ve bale gibi çok amaçlı performans sanat kompleksinin etkinlik takvimi için çalışmalar da sürüyor. Fişekhane’de İstanbul’a ilk kez gelen restoranlar ve spor merkezleri de yer alıyor.

    Öte yandan dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden Montesorri Çocuk Merkezi de ilk kez Fişekhane’de açıldı.

    Yüzde 65’i satıldı

    Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Emlak Konut güvencesiyle 4 yılda tamamlanan Büyükyalı, 7.2 milyar TL yatırım değerine sahip. Projede toplam 1500 konutun yer aldığını söyleyen Ahmet Akbalık, “Projedeki konutların yüzde 65’ini sattık. Emlak Konut projeleri arasında 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında satış şampiyonuyuz. Bu yıl 1.5 milyar TL’lik satış öngörüyoruz. Kampanyada ise 500 milyon TL’lik satış yaptık” diye konuştu.

    "Ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştüArdahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kovid-19 stresi cilde de düşman

    Kovid-19 stresi cilde de düşman

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Uçuş personeli doğum yaptıracak

    Uçuş personeli doğum yaptıracak

    Sıradaki Haber