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    22.09.2020 - 17:49 | | İHA

    Tarihi köşk satışa çıkarıldı

    Kadıköy'ün Moda semtinde yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen, Latin kökenli Tubini ailesine ait tarihi köşk 16.5 milyon TL fiyat,ile satışa çıkarıldı.

    Kadıköy ilçesinin Moda semtinde Tubini ailesine ait olan ve bölgedeki 13 tarihi köşkten biri olan yapı, kiralık ve satılık seçenekleriyle beraber 16 milyon 500 bin lira karşılığında satışa sunuldu.

    Tarihi köşk satışa çıkarıldı

    1977 yılında Tubini ailesi tarafından renovasyon işlemi yapılan ve ticari veya konut olarak kullanılmaya elverişli olan tarihi köşk, 588 metrekare arsa içinde yer alıyor. 465 metrekare kapalı alana sahip olan 4 katlı tarihi köşkün içerisinde 14 oda, 2 salon, 5 banyo, 6 tuvalet bulunuyor. İstanbul'daki sayılı tarihi köşklerden biri olan yapı, 16.5 milyon lira değeriyle yeni sahibini bekliyor.

    Havalimanında gelini gören şaşkına döndü!Antalyalı gelinlerin sıra dışı görüntüleri izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Gelinlerden biri uçak kaçırmamak için gelinlikle havalanırken diğeri nikah sonrası kapatılan yolu damatla birlikte oyun pistine çevirdi.
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