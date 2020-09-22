Tarihi köşk satışa çıkarıldı

Kadıköy ilçesinin Moda semtinde Tubini ailesine ait olan ve bölgedeki 13 tarihi köşkten biri olan yapı, kiralık ve satılık seçenekleriyle beraber 16 milyon 500 bin lira karşılığında satışa sunuldu.

1977 yılında Tubini ailesi tarafından renovasyon işlemi yapılan ve ticari veya konut olarak kullanılmaya elverişli olan tarihi köşk, 588 metrekare arsa içinde yer alıyor. 465 metrekare kapalı alana sahip olan 4 katlı tarihi köşkün içerisinde 14 oda, 2 salon, 5 banyo, 6 tuvalet bulunuyor. İstanbul'daki sayılı tarihi köşklerden biri olan yapı, 16.5 milyon lira değeriyle yeni sahibini bekliyor.