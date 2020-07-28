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    28.07.2020 - 10:05 | | AA

    Tarım ve gıda ürünlerinin ülkeye girişinde yetkili idareler belirlendi

    Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde yetkili gümrük idareleri ile resmi kontrolleri yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerine yenileri eklendi.

    Tarım ve gıda ürünlerinin ülkeye girişinde yetkili idareler belirlendi

    Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Değişiklikle, zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyali ile zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye gümrük bölgesine girişinde kullanılacak gümrük idareleri arasına Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü eklendi.

    Serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayisinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin yapılacağı müdürlükler arasına da Aydın ve Bolu il tarım ve orman müdürlükleri dahil edildi.

    Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili müdürlük olmaktan çıkarıldı.

    Mamul haldeki alkollü içkilerin giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük idareleri arasına da iki yeni birim eklendi. Buna göre, eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı gümrük idareleri arasına İpsala Gümrük Müdürlüğü, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacağı gümrük idareleri arasına da Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü dahil edildi.

    Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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