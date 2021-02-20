Teknolojik markalara ödül yağdı

NielsenIQ Türkiye CEO’su Didem Şekerel Erdoğan, “Pandemi döneminde tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren markaların başarılı olduklarını gördük” diye konuştu.



NielsenIQ Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, “Kovid-19 ile beraber markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın hiç olmadığı kadar kıymetli olduğunu görüyoruz” dedi.



Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat ise, “Türkiye’nin en teknolojik markasının yanısıra kendi sektörlerinde en teknolojik markaları ödülleriyle buluştu” dedi.

Türkiye’nin en teknolojik yerli markasının Arçelik olarak belirlendiği araştırmada ödül alan diğer markalar şöyle:



“Opet, Garanti BBVA, Casper, Samsung, LC Waikiki, Domestos, Türk Hava Yolları, Getir, Yurtiçi Kargo, Ziraat Katılım, Gratis, Arzum, Trendyol, Renault, Acıbadem, Allianz, Adidas, Migros, Türk Telekom.”