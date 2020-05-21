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    HaberlerEkonomi Haberleri Teknosa’da indirimli ‘teknoloji bayramı’
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    21.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Teknosa’da indirimli ‘teknoloji bayramı’

    Teknosa, Ramazan Bayramı’na özel kampanya düzenlediğini duyurdu.

    Teknosa’da indirimli ‘teknoloji bayramı’

    Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa kampanya kapsamında, teknoloji ürünlerine özel fırsatlar sunulduğunu açıkladı. Evde bayram keyfini artıracak ve arada mesafeler olsa da bayram kutlamalarında herkesi sevdikleriyle buluşturacak tüm ürünlerde geçerli olacak kampanya, teknosa.com ve Teknosa mobil platformlarında 26 Mayıs’a kadar devam edecek. 

    Kampanyada, notebook’lardan akıllı telefonlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine binlerce üründe indirim uygulanacak. Teknosa.com’u ziyaret edenler, bayram alışverişi yaparken, danışmanlardan canlı destek hizmeti de alabilecek. Pek çok ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat seçenekleri sunulacak.

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