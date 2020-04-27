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    27.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Temassız formül tuttu

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dış ticarette başlatılan “temassız ticaret” formülünü başarıyla sürdürdüklerini belirterek, bu uygulamanın devreye girdiği mart ayından bu yana gümrüklerden geçiş yapan ticari araç ve vagon sayılarının arttığını bildirdi.

    Temassız formül tuttu

    AA’ya konuşan Pekcan virüsle mücadele kapsamında İran ve Irak sınır kapılarının yolcu giriş çıkışlarına kapatıldığını ve ‘temassız ticaret’in başlatıldığını hatırlattı.
    Türkiye’nin dış ticaretinin kontrollü şekilde devamının sağlanabilmesini temin için yürüttükleri bu uygulama çerçevesinde Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı’nda tampon bölgede temassız şekilde “konteyner, dorse ve şoför” değişimi yapıldığını ifade eden Pekcan, temassız ticarete geçilen mart ayından bu yana Habur’dan toplam 55 bin 208 TIR’ın giriş, 50 bin 386 TIR’ın ise çıkış yaptığı bilgisini verdi. Pekcan, şöyle konuştu:

    “Kovid-19 pandemisinden önce, Irak’a açılan Habur Sınır Kapımızdan şubatta günlük ortalama TIR çıkış sayısı 1613 düzeyindeydi. Salgının etkisini artırmasıyla sınır kapısının kapanmasının akabinde ilk hafta geçiş sayısı 311’e geriledi. 9 - 31 Mart döneminde günlük ortalama çıkış sayısı 779’a, 1 - 24 Nisan döneminde ise 1249’a yükseldi. Ayrıca 18 Nisan’da Habur’da en yüksek günlük 1576 çıkış sayısına da ulaşıldı. Bu gümrük kapımızdan çıkış yapan ticari araç sayısı 24 Nisan’da 1449 oldu. Bu sayı ile pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara oldukça yaklaştık.”

    Demir yoluyla taşıma

    Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan da marttan bu yana çıkış yapan TIR sayısının toplam 43 bin 213 olduğunu aktaran Pekcan, İran’a açılan Kapıköy Demir Yolu Gümrük Kapısı’nda, mal alışverişinin insan teması olmaksızın vagonlarla gerçekleştirildiğini söyledi.

    Pekcan, “Kapının kapanmasından önce günlük yaklaşık 261 TIR İran varışlı olarak çıkış yapmaktaydı. Pandemiye ilişkin önlemler kapsamında kara hudut kapılarımızı kapatmamız ve İran’a ihracatımızda tampon bölge bulunmaması nedeniyle Kapıköy Demir Yolu Gümrük Kapımız alternatif olarak öne çıkmıştır. Bu hatta ocak - şubat döneminde aylık ortalama 289 vagonla taşımacılık yapılıyordu. Temassız ticaret kapsamında mart ayında ise Kapıköy’den 781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak 1633 vagona ulaştı. Taşınan yük miktarı da bu dönemde 27 bin 384 tondan 41 bin 913 tona yükseldi” dedi.

    5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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