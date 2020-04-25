BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu
    ABONE OL
    25.04.2020 - 10:02 |

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri alınmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından sağlanan Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranları son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçların ne zaman ve nasıl açıklanacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda krediye başvuranlar, temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosunu da merak ediyor. İşte temel ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler...

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve birçok vatandaşın başvuruda bulunduğu temel ihtiyaç kredisi işlemleri devam ediyor. Üç kamu bankası üzerinden alınabilen temel ihtiyaç kredileri ne zaman sonuçlanır? Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı ve temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu haberimizde...

    TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL OLUR?

    ZİRAAT BANKASI: Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.

    TIKLA - ÖĞREN

    VAKIFBANK: Kredi başvurunuzun güncel durumunu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

    TIKLA - ÖĞREN

    TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ZİRAAT BANKASI: Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK: https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx Aadresi üzerinden gerekli bilgileri girerek temel ihtiyaç destek kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK: Başvurularınızı;

    Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

    ZİRAAT BANKASI

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

    VAKIFBANK

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

    HALKBANK

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

    TEMEL İHTİYAÇ KREDİLERİ NE ZAMAN VE NASIL SONUÇLANIR?

    36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı

    İstanbul’da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Meteoroloji açıkladı, hava sıcaklığı artıyor!

    Meteoroloji açıkladı, hava sıcaklığı artıyor!

    Sıradaki Haber