Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank | Temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve birçok vatandaşın başvuruda bulunduğu temel ihtiyaç kredisi işlemleri devam ediyor. Üç kamu bankası üzerinden alınabilen temel ihtiyaç kredileri ne zaman sonuçlanır? Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı ve temel ihtiyaç kredisi ödeme tablosu haberimizde...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL OLUR?

ZİRAAT BANKASI: Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.

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VAKIFBANK: Kredi başvurunuzun güncel durumunu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

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TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI: Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

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VAKIFBANK: https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx Aadresi üzerinden gerekli bilgileri girerek temel ihtiyaç destek kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

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HALKBANK: Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.



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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU



ZİRAAT BANKASI





VAKIFBANK





HALKBANK





TEMEL İHTİYAÇ KREDİLERİ NE ZAMAN VE NASIL SONUÇLANIR?

36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı.