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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK Başkanı Palandöken'den esnafın kredi borcunun ertelenmesine destek
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    23.07.2020 - 15:36 | | AA

    TESK Başkanı Palandöken'den esnafın kredi borcunun ertelenmesine destek

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan 220 bini aşkın esnafın borcunun 3 ay ertelenmesine ilişkin, "Yapılan ertelemeyle esnafımız kısa süreliğine de olsa nefes alabilecek." ifadelerini kullandı.

    TESK Başkanı Palandöken'den esnafın kredi borcunun ertelenmesine destek

    Palandöken, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

    Düzenlemenin Kurban Bayramı öncesinde esnafı rahatlatacağını vurgulayan Palandöken, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan 220 bini aşkın esnafımız bu ertelemeden yararlanacak. Yapılan ertelemeyle esnafımız kısa süreliğine de olsa nefes alabilecek." ifadelerini kullandı.

    Palandöken, ertelemenin yıl sonuna kadar uzatılmasının esnafları daha çok rahatlatacağına dikkati çekerek, "Diğer bankalara olan borçların da yıl sonuna kadar ertelenmesi en büyük arzumuz. Bununla birlikte vergilerin ikinci taksitleri de yıl sonuna kadar mutlaka ertelenerek esnafımızın rahat bir nefes alması sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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