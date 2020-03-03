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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Teşvik’ iyimserliği borsaları yükseltti
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    03.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Teşvik’ iyimserliği borsaları yükseltti

    Geçen hafta koronavirüs salgınının dünya ekonomisini yavaşlatacağı endişesiyle sert satışların yaşandığı borsalar, yeni haftaya ‘teşvik’ iyimserliğiyle yükselerek başladı.

    ‘Teşvik’ iyimserliği borsaları yükseltti

    Merkez Bankaları koronavirüsün etkileriyle mücadele etmek için adım atacakları tahmin ediliyor. Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell koronavirüsün ekonomik aktiviteye karşı risk oluşturduğunu ve gerekirse ekonomiyi desteklemek için araçlarını kullanacağını açıklamıştı.

    Yükseliş dalgası, İstanbul Borsası’na da yansıdı. Gün içinde 109 bin puanı aşan BİST 100 Endeksi’ndeki artış yüzde 1’in üzerine çıktı. Dolar ve euro küçük değişimlerle cuma kapanışındaki seviyelerine yakın hareket etti. Cuma günü sert düşen altın, yeniden yükseldi. Altının onsundaki artış yüzde 1’e yaklaştı. Yükseliş, petrol fiyatını da etkiledi. Brent petrolün varili yüzde 1’i aşkın artışla yeniden 50 doların üzerine çıktı.

    Yer: İstanbul! 'Her şeyi ortaya koyuyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.
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