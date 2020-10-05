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    HaberlerEkonomi Haberleri THY ekim ayı uçuş planını duyurdu
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    05.10.2020 - 16:30 | | AA

    THY ekim ayı uçuş planını duyurdu

    Türk Hava Yolları (THY) ekim ayı uçuş planını güncelledi.

    THY ekim ayı uçuş planını duyurdu

    Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına yeni destinasyonlar eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, 24 Ekim tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

    Vahşet kurbanı Hülya'nın cenazesini kadınlar taşıdıAdanada, dini nikahlı eşi Abdullah Kaya tarafından tabancayla öldürülen Hülya Güllüce’nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze namazının kılınması için Kabasakal Mezarlığı’na getirilen Güllüce’nin cenazesini, kadınlar omuzlayarak musalla taşına götürdü. Güllüce’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin cenaze törenine gelen S.N.K. ise yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
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