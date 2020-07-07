Tofaş kuş serisi belgesel oluyor

Ana temasını Tofaş tutkusunun oluşturduğu proje, “Efsane T” belgesel filmiyle geçmişten bugüne Tofaş’ın kuşlarını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Belgesel filmin çekimleri, Türkiye’nin 7 bölgesinde 30 ilde gerçekleştirildi. 5 bölüm halinde yayınlanması planlanan belgesel “Tutku”, “Müzik”, “Modifiye”, “Yarış ve Drift”, “Sosyal Yaşam ve Grup İçi İlişkiler” başlıkları ile kurgulandı.

Yapımcılığını Halis Kıral’ın üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Sinan Çevik ve Nazım Doğan yer alıyor.