‘Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz’



Akçan, “Milli tohumlarımızdan, tahıl ihtiyacımızın yüzde 70’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, çayır-mera ve yem bitkilerinin yüzde 92’sini ve sebzelerin yüzde 60’ını karşılıyoruz. 1.5 milyar dolarlık üretim kıymeti olan tohumculuk sektöründe 2019’da 183 milyon dolarlık ithalatımız oldu. Bu ithalatta İsrail’in payı 12 milyon dolar, pazarın binde 8’i kadar” dedi.