20.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz’
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akçan, yurt içi gen kaynaklarından ıslah edip geliştirilen milli tohumlardan çeşitli alanlarda ciddi miktarda ihtiyacın karşılandığını belirterek, “Milli tohumculuğumuzun olmadığını, İsrail’e mahkum olduğumuzu söylüyorlar, ancak bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok” dedi.
Akçan, “Milli tohumlarımızdan, tahıl ihtiyacımızın yüzde 70’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, çayır-mera ve yem bitkilerinin yüzde 92’sini ve sebzelerin yüzde 60’ını karşılıyoruz. 1.5 milyar dolarlık üretim kıymeti olan tohumculuk sektöründe 2019’da 183 milyon dolarlık ithalatımız oldu. Bu ithalatta İsrail’in payı 12 milyon dolar, pazarın binde 8’i kadar” dedi.