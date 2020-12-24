TOKİ’den Arnavutluk’a 522 konut

Erdoğan, Arnavutluk’ta TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Arnavutluk’ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında Türkiye’nin hemen imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Erdoğan, “Arnavutluk, Türkiye’nin Balkanlar’daki yakın dostu ve ortağıdır” ifadesini kullandı.



Eylül depreminin akabinde Arnavutluk’a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından dört TIR yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, “Kasım’daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



Proje tutarı 42 milyon euro



Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euro’ya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız.”