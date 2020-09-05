TSPB’nin yeni başkanı Tevfik Eraslan oldu

Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi. 2019 yılından bu yana Birlik Başkanlığını yürüten Dr. Alp Keler, CFA, bayrağı Tevfik Eraslan’a teslim etti. Toplantıda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin gelecek 2 yıl boyunca görev yapacak Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Komitesinde yer alacak isimler de belirlendi. Birliğin Başkan Vekilliğine de İbrahim Halil Öztop seçildi.

İFM öncelikli olacak

TSPB 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla ile çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni dönem TSPB Başkanlığını yürütecek olan Tevfik Eraslan, yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duyulan finansmanın en temel kaynağı olduğuna dikkat çekti. Eraslan, “Sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacaktır. Bu kapsamda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında İstanbul Finans Merkezi projemizin hayata geçirilmesi gelmektedir. Ayrıca bireysel yatırımcının korunmasına yönelik tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağız. Sermaye piyasaları alanında dijitalleşmenin gelişimi için uygun zemin hazırlanması, bireysel emeklilik sisteminin tabana yayılarak toplumun geniş kesimini kapsaması, tasarrufların artırılması amacıyla ülke çapında farkındalık yaratılması ve sektörde rekabetin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

2 yıl görevde olacaklar

Gelecek 2 yıl görev yapacak yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Erhan Topaç (Gedik Yatırım Menkul Değerler), Esen Pamir Karagöz (QNB Finans Yatırım Menkul Değerler), Mustafa Selim Yazıcı (TEB Yatırım Menkul Değerler), Serdar Sürer (Türkiye Halk Bankası), İbrahim Halil Öztop (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası), Tevfik Eraslan (İş Portföy Yönetimi), Alim Telci (RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi), Hakan Gedikli (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı), Encan Aydoğdu (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği), Dr. Şule Korkmaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Taliye Yeşilürdü (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)."