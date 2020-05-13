TT ile 2000’e yakın kitaba sesli erişim

Gönüllülere çağrı

Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arda Türkmen, Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arzum Onan gibi isimlerin tablo betimleyerek ve kendi kitaplarını seslendirerek katkıda bulunduğu kütüphanede 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor. 28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulama, koronavisürü nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası’nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ediyor.