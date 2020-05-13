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    HaberlerEkonomi Haberleri TT ile 2000’e yakın kitaba sesli erişim
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    13.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TT ile 2000’e yakın kitaba sesli erişim

    Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor.

    TT ile 2000’e yakın kitaba sesli erişim

     

    Gönüllülere çağrı

    Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arda Türkmen, Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arzum Onan gibi isimlerin tablo betimleyerek ve kendi kitaplarını seslendirerek katkıda bulunduğu kütüphanede 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor. 28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulama, koronavisürü nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası’nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ediyor.

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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