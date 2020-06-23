Türk startup’lara yatırım tam gaz

Bir Türk girişimcinin kurduğu influencer pazaryeri Fango, Avustralyalı sosyal ağ ve mesajlaşma platformu Yabb tarafından satın alındı. Kişiye özel içerikler sunan yerli meditasyon uygulaması Meditopia, yatırımcılardan 60 milyon dolar değerleme ile yatırım alıyor. Yerli ödeme platformu Payguru, Ortadoğu ve Afrika'da (MEA) mobil ödeme sağlayan ve Londra merkezli Helios Investment Partners portföy şirketi olan Tpay Mobile tarafından satın alındı. Son olarak ise internet sitesi barındırma firması Natro’nun hisselerinin tamamını team.blue şirketi aldı.

Yatırımcıyı çekiyoruz

Endeavor Türkiye Danışma Kurulu Üyesi Kerim Kotan, Türkiye’nin jeostratejik konumu, yerel pazarın büyüklüğü, yüksek büyüme rakamları ve genç nüfusunun yatırımcıları çekmeye devam etiğini söyledi.

Kotan, “Türkiye halen stratejik ve finansal yatırımcılar için cazipliğini koruyor ve hedef yatırım ülkesi olmaya devam ediyor. Bugün hala Amerika ve Avrupa’dan yüksek ilgi görüyoruz. Bunları Japon yatırımcılar takip ediyor” dedi.

Kerim Kotan, son birkaç yılda Amerika’yla ve Avrupa’yla görünen ve görünmeyen siyasi gerilimin belki de en tepede olduğu dönemlerde dahi Amerikalı ve Avrupalı şirketlerin Türkiye’de birkaç yüz milyon dolarlık satın almalar yaptığını kaydetti.

Pandemi satın almayı etkilemedi

Kerim Kotan, pandemi sürecinde de yatırımlarda farklılık olmadığını dile getirerek, “Pandemi öncesi ilerlemiş olan bütün işler pandemi döneminde dijital ortamda video görüşmeleriyle ve e-posta üzerinden devam etti. Çok büyük bir sanayi şirketinin fabrikalarını video üzerinde gezdirerek satma noktasına geldik. Yabancı buraya ayağını basmadan şirket satın alma noktasına geldi. 2020 yılını oldukça keyifli kapatacağız gibi duruyor” yorumunu yaptı.