Türkiye’nin doğal taş potansiyeli artacak

5 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde dijital olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, yurtdışı eğitim bursu dahil olmak üzere toplamda 10 projeye 10’ar bin TL tutarında para ödülü verildi. Toplantıya katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Yarışma kapsamında ülkemiz doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılması, doğal taş ihracatında tasarım yoluyla yüksek katma değerli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı konumunda” dedi.

Tasarım gücü

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “Ege Bölgesi’nde 8 bini aşkın ihracatçımızı temsil eden 12 ihracatçı birliğimizin hepsi, endüstri ve tasarımın gücünü harmanlayarak birçok projeye imza atıyor. Tasarım yarışmaları düzenleyerek, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasında önemli bir rol oynuyoruz” diye konuştu.

Çin’den kademeli talep artışı

EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “2019’da yüzde 3’lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. Pandemi madencilik sektörünü de etkiledi. Ocak-Eylül 2020 döneminde ise Türkiye geneli maden ihracatımız yüzde 7’lik kayıpla 2.97 milyar dolar şeklinde kayıt altına alındı. Mayıs ayından itibaren Çin’den gelen doğal taş talebinin kademeli olarak artış gösterdiğini görüyoruz” dedi.