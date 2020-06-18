‘Türkiye’nin önü açık krizi hızlı atlatacağız’

Tümay, kişi başına turizm geliri konusunda da, “Hedefimiz Türkiye’de yeme içme kültürü ile turizmin gelişmesine ve kişi başı turizm gelirinin artmasına destek olmak” diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecine atıfla, “Bu dönemde iş hacmimiz ev tüketiminde arttı. Dışarıda tüketim, turizm kanalı, KKTC ve duty free tarafında daraldı. Toplamda ciddi daralma yaşadık” diyen Tümay, şunları kaydetti:

“İşimizin küçülmesine ve bazı faaliyetlerimizi durdurmamıza rağmen devlet tarafından sağlanan destekler konusunda hiçbir talepte bulunmayı düşünmedik. Türkiye pandemi ile mücadele başarısına imza attı.”

9 milyar $ ciro

Pernod Ricard’ın alanında dünyanın ikinci büyüğü olduğunu kaydeden Tümay, şöyle devam etti:

“Şirketin değeri 50 milyar dolar. Cirosu 9 milyar dolar. 2004’te Türkiye’deki viski tüketimi yıllık 2 milyon litreydi. 16 yılda 10 milyon litreye çıktı. Birinci pazarımız Çin, ikincisi Türkiye, üçüncüsü de ABD idi. Ülkemizde viski tüketimi 10 milyon litreye çıkarken Çin’de yüzde 5 düştü. Böylece Türkiye, 12 yıllık viskimizin en çok satıldığı ülke konumuna yükseldi.”

Yönetici fabrikası

Selçuk Tümay, Türkiye’nin insan kaynağı konusundaki gücüne işaret ederek, “Türkiye’de yetişen arkadaşlarımız grubumuzun global birimlerinde önemli görevler alıyor. Son bir yılda Türkiye’deki satış direktörü arkadaşımız Fadıl Taşgın, Pernod Ricard Avusturya Genel Müdürü oldu. İnsan kaynakları direktörümüz de EMEA-LATAM bölgesinin yetenek geliştirme direktörlüğüne atandı. Dolayısıyla bu konuda ufuk açık.”