Üç boyutlu yazıcıyla her alanda üretim atağı

Türkiye’de üç boyutlu (3D) baskı sektörü gelişimini sürdürüyor. 3D baskı, dijital ortamdaki 3 boyutlu model dosyasını fiziksel bir nesneye dönüştürme işlemine deniyor. Bu yeni teknoloji ‘eklemeli imalat, ‘masaüstü üretim’, ‘hızlı prototipleme’, ‘dijital imalat’ olarak da isimlendiriliyor.

3D baskı, makine, uçak ve biyomedikal parça üretiminde, döküm, ekstrüzyon ve CNC işlemenin yerini alıyor. Sektörün önemli markalarından biri de Prusa Research. Firmanın Türkiye’deki temsilcisi ise ‘Metatechtr.’ Prusa markalı gözde 3D yazıcı modelleri arasında Original Prusa i3 MKS3S, Original Prusa i3 MK2, Original Prusa SL1, Original Prusa Mini bulunuyor. Original Prusa i3 MK3S, All3DP.com ve MAKE: Magazine tarafından ‘En İyi 3D yazıcı’ seçildi.

Guinness rekoru

Prusa Research, 1.096 3D yazıcıyla ‘aynı anda çalışan en çok 3D yazıcı dünya rekorunu’ da kırdı. Rekor, Guinness Dünya Rekorları temsilcisi tarafından resmi olarak onaylandı. Prusa Research’un kurum içi bir ‘baskı çiftliği’ bulunuyor. 7 gün 24 saat çalışan 500 original Prusa 3D yazıcının bulunduğu büyük bir salonları var. Yeni Prusa yazıcıları için parça üretiyorlar. Bu yöntem diğer üretim yöntemlerinden biri olan plastik enjeksiyona göre onlara yeni tasarımları hızla geliştirme yeteneği sağlıyor. Böylece yeni ve geliştirilmiş parçaları çok hızlı bir şekilde üretime dahil edebiliyorlar.

2014’de Kaliforniya merkezli Airwolf3D tarafından 159 makineyle aynı anda çalışan yazıcı rekorunu kırmak için özel planlamalar yapıldı. 16 Ağustos 2019’da, Guinness Dünya Rekorları temsilcisi bu rekoru tescilledi. Binden fazla 3D yazıcı 5 dakika içinde çalışmaya başladı ve rekor kırıldı. Firma yetkilileri, “Prusa Research’in Türkiye temsilcisi Metatechtr olarak bizler yakın bir tarihte bu sayıda bir yazıcı çiftliğini faaliyete geçirerek ülkemizde istihdam ve kaliteli üretim sağlamaya başlayacağız” diyor.

Mimari: En iyi ve en hassas ölçüleri elde etmenin yolu artık 3D yazıcıdan geçiyor. Mimarlar da bu teknolojiyi kullanıyor. Mimarlar 3 boyutlu yazıcılardan çıkardıkları modellerle müşterilerine fikirlerini yansıtmada çok daha başarılı oluyorlar. 3D yazıcı ile zamandan kazanıp, kaliteli modeller oluşturuyorlar. Daha esnek modeller yapıyorlar ve modeller üzerinde değişiklik yapmak artık çok daha kolay hale geldi. 3D yazıcı sahibi olan mimarlar daha büyük projeler almaya başladılar. Günümüzde bilgisayar teknolojisi ile oluşan heykellere dijital heykel deniliyor. Bu dijital heykeller 3D modelleme, 3D tarama ve 3D çıktı olarak kademelendiriliyor. Sanatçı tarafından bilgisayar ortamına aktarılan maket düzenlenip istenen değişiklikler yapıldıktan sonra 3D baskıya geçilir. Artık teknoloji ve sanat ayrılmaz bir bütün.

Her sektörde kullanılıyor

Prusa markalı üç boyutlu research yazıcıların pek çok kullanım alanı var. Prusa Research’ün farklı sektörler için geliştirdiği parçalar bulunuyor.

Diş hekimleri: Diş hekimleri, pandemi sırasında riskleri azaltmak için Original Prusa SL1’i kullandılar. Koronavirüs salgını sırasında sağlıklarını tehlikeye atanlar arasında diş hekimleri de yer alıyor. Diş hekimlerinin matkaplarını ve diğer el aletlerini kullanırken, bunları sabit bir su akışıyla soğutmaları gerekir. Bu su, hava ve hastanın tükürüğü veya kan izleriyle karışarak potansiyel olarak bulaşıcı bir aerosole dönüşür. Neredeyse görünmeyen hafif bir sis gibi aerosol hastanın ağzından 8 metreye kadar uzağa gidebilir. Prusa SL1 3D yazıcı ile basit ama ustaca bir çözüm getiren doktorlar bir aspirasyon sistemi geliştirdi. Bu sistemde emme başlığı hastanın ağzının yakınına yerleştirilir ve aerosolü tam kaynağında hapseder. 3D yazıcıyı, diş ve çene modellerini yazdırmak için CT taramada da kullanabiliyor. Tüm sistem modüler, kolayca sökülüp tasarımı değiştirilebiliyor.

Prototipleme: 3D yazıcılar sanayide ve otomobil üretiminde de kullanılabiliyor. Bu yazıcıların potansiyelini kullanmaya başlayan ilk otomobil üreticilerinden biri olan General Motors, iki yılda tek bir yazıcı ile 300 bin dolar tasarruf ettiğini açıkladı. Şirket artık üretim tesislerinde 3D baskıyı daha geniş bir şekilde uygulayarak ve standartlaştırarak milyonlarca dolar daha fazla tasarruf etmeyi hedefliyor.

General Motors, yakın gelecekte tüm üretim tesislerinde 3 boyutlu yazıcılar kurmayı planlıyor. 5-10 yıl sonraki üretim işleri, büyük olasılıkla 3D yazıcılar ve yazılımları hakkında tecrübe gerektirecek. Original Prusa MK3S ve Original Prusa Mini 3D yazıcıları, geleceğin üretim işlerine hazırlanmak isteyenlere hitap ediyor.

Kuyumculuk: Kuyumcularartık mağazalarında müşterileri için özel mücevherler yapıyor. Prusa marka 3D yazıcılarını kullanarak doğru, ayrıntılı mücevher desenleri oluşturuyorlar.

Kısa sürede yüksek kaliteli, bitmiş takılar üreten bir yatırıma imza atıyorlar.

Prusa SL1 3D yazıcısını kullanarak doğrudan döküm yapabilirsiniz. Bir günde birden fazla model, prototip oluşturabilirsiniz.

Sağlıkçının işi kolaylaşıyor

Medikal: 3D baskı olarak da bilinen eklemeli üretim, ilk olarak 1980’lerde geliştirildi.

Tıp teknolojisi de dahil olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılıyor. Medikal alanda 3D baskının, 2016’daki 713.3 milyon dolar işlem hacmine kıyasla 2025’e kadar 3.5 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Tıp alanında 3D baskının dört temel kullanımı var. Bunlar doku ve organları oluşturma, cerrahi aletler, hastaya özel cerrahi modeller ve özel tasarım protezler şeklinde.

Tıbbi cihaz alanında kullanılan birçok 3D yazdırma türünden biri bioyazıcı. Bioyazıcılar, plastik veya metal kullanarak baskı yapmak yerine, bir laboratuvarda yapay canlı doku oluşturmak için biomateryal olarak adlandırılan canlı hücreleri birbiri üzerine katmanlamak için bilgisayar destekli bir pipet kullanır. Tıp alanındaki 3D baskı, cerrahların karmaşık operasyonları gerçekleştirmeden önce pratik yapmak için kullanabilecekleri hastaya özel organ kopyaları oluşturmada da kullanılıyor. Bu tekniğin ameliyatları hızlandırdığı ve hastalar için travmayı en aza indirdiği kanıtlandı. Bu prosedür tam yüz naklinden omurga cerrahisine kadar değişen ameliyatlarda başarıyla uygulanmıştır ve rutin bir uygulama haline gelmeye başlamıştır.

Cerrahi aletler: Forseps, hemostat, neşter sapları ve klempler gibi steril cerrahi aletler, 3D yazıcılar kullanılarak üretilebilir. 3D baskı yalnızca steril araçlar üretmekle kalmaz, bazıları eski Japon origami uygulamasına dayanır yani hassas ve çok küçük yapılabilirler. Bu aletler hastaya gereksiz ekstra zarar vermeden küçük alanlarda çalışmak için kullanılabilir. Cerrahi aletler üretmek için geleneksel üretim yöntemlerinden ziyade 3D baskının kullanılmasının temel faydalarından biri üretim maliyetlerinin önemli ölçüde daha düşük olmasıdır.

Protez: Tıbbi alanda 3 boyutlu baskı, kullanıcıya özel ve uyacak şekilde özelleştirilmiş protez uzuvlar üretmek için kullanılabilir. Ampütelere geleneksel yöntemle protez yaptırmak genellikle haftalar bazen de ayları alabilir. 3D baskı ise, süreci önemli ölçüde hızlandırmanın yanı sıra hastalara geleneksel olarak üretilen protezlerle aynı işlevselliği sunan çok daha uygun maliyetli protezler sunar.

Eğitime dahil oldular

3D baskı, okullarda ve eğitim merkezlerinde de oyunun kurallarını değiştiriyor. Öğrenciler için yeni bir yaratıcı öğretim yöntemi ve anlayış düzeyi kazandırıyor. 3D yazıcıları eğitime dahil etmek, ilkokullara, liselere ve üniversitelere bu sürecin dahil edilmesi önem kazanıyor.

Original Prusa 3D yazıcılarla bu süreç yeni başlayan öğrenciler ve eğitimciler için ‘Metatechtr’ tarafından her zamankinden daha kolay hale getirildi. Üç boyutlu yazıcı ile uğraşan öğrenciler bir parca modelinin düşünce aşamasından çizimine, çiziminden 3D baskı işlemine kadar tüm süreci deneyimleme imkânı buluyor. Öğrenciler uygulamalı deneyim imkânı buldukları için kendi iç dünyalarında yatan yetenekleri ortaya çıkarırlar. Bu da onların gelecekte farklı bir yol çizmelerine olanak tanır. Eğitimde, uygun fiyatlı bir 3D yazıcı modeli olarak Prusa Mini öne çıkıyor. Daha ayrıntılı bilgi www.metatechtr.com’dan alınabilir.