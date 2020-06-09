Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte ücretsiz izin desteği ödeme takvimi...

Haziran ayının başlarında ücretsiz izin desteği gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerle ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.