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    HaberlerEkonomi Haberleri Vaillant 2019’da yüzde 10 büyüdü
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    13.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vaillant 2019’da yüzde 10 büyüdü

    Isıtma sektöründe faaliyet gösteren Vaillant Türkiye, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı.

    Vaillant 2019’da yüzde 10 büyüdü

    Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, 2019 yılında hem pazar paylarını artırdıklarını hem de yüzde 10 büyüdüklerini belirtti. Avdel, 2020 yılında hedeflerinin pazar paylarını artırmaya devam ederek büyüme oranını yüzde 20’ye çıkartmak olduğunu vurguladı. Avdel şu bilgileri verdi: “2019’da ısıtma sektöründe yüzde 15-20 oranında, soğutma sektöründe yüzde 30-35 oranında bir küçülme yaşandı. Kombi pazarının ürün satışları ise yüzde 10-15 oranında küçüldü.

    2019 yılında pazarda yaşanan küçülmeye rağmen Vaillant Türkiye olarak devreye alım rakamlarında 2018 performansımızı koruyarak pazar payımızı artırdık. Bu başarıda en önemli etkenlerden biri de, yeni gaz verilen bölgelerdeki verimli çalışmalarımızdı. 2019 yılında gerçekleşen ürün satışlarımızın yüzde 35-40’ı yenileme pazarında gerçekleşirken, yüzde 60-65’i ise inşaat sektöründeki ilk alımlardan meydana geldi.”

    Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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