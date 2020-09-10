VakıfBank’a ‘gençlik’ ilgisi

Gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan ve dönemsel kampanyalarıyla gençlerin beğenisini kazanan Like Card ile gençler, online platformların keyfini çıkarırken, harcamalarının yarısını VakıfBank karşılıyor. App Store, Netflix, Spotify ve Fizy platformlarındaki harcamalar için geçerli olacak kampanya 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek. Gençler, VakıfBank Mobil’de yer alan ‘Cepte Kazan’ üzerinden kampanyadan faydalanabilecek. Üstelik ekstre’lerini e-posta yoluyla alan gençler yıllık kart aidatı da ödemiyor. Kampanya koşulları ise şunlar: “Kampanyaya katılmak için PLATFORM yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartının son 6 hanesini 6635’e gönderilmesi veya VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasında yer alan ‘Cepte Kazan’ üzerinden katılım sağlanması gerekiyor. Bir müşteri kampanyadan aylık en fazla 15 TL, yıllık ise en fazla 100 TL kazanabilir.”