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    HaberlerEkonomi Haberleri Venezuela’dan İngiltere'ye 1 milyar dolarlık altın davası
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    20.05.2020 - 16:59 | | AA

    Venezuela’dan İngiltere'ye 1 milyar dolarlık altın davası

    Venezuela’nın 2018 yılından beri İngiltere Merkez Bankası’na verdiği 1 milyar dolar değerindeki altının ertelendiği gerekçesiyle Venezuela Merkez Bankası tarafından İngiltere Merkez Bankası’na dava açıldı.

    Venezuela’dan İngiltere'ye 1 milyar dolarlık altın davası

    Venezuela Merkez Bankası’nın, 2018 yılından beri İngiltere Merkez Bankası’nda 31 yon altınının bulunduğu ifade edildi. Söz konusu altın rezervinin bir bölümün satma talebinde bulunan Venezuela Merkez Bankası, altının transferi konusunda ertelemeye giden İngiltere Merkez Bankası’na dava açtı. Söz konusu rezervin bir bölümünün satışının istenme nedeninin ise Venezuela’da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılacak harcamaları finanse etmek olduğu belirtildi.

    VENEZUELA’DA SON DURUM

    Venezuela’da koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı 749 ve virüs kaynaklı toplam can kaybınının 10 olduğu bildirildi. 28 milyon 870 binden kişi nüfusu bulunan Venezuela’da bugüne kadar toplamda 616 bin 562 test yapıldığı belirtiliyor.

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