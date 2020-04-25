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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Virüs’ nedeniyle 1447 kiracısından kirayı almayacak
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    25.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Virüs’ nedeniyle 1447 kiracısından kirayı almayacak

    İş insanı Dikran Masis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işleri olumsuz etkilenen 1447 kiracısından salgınla mücadele sürecinde kira almıyor.

    ‘Virüs’ nedeniyle 1447 kiracısından kirayı almayacak
    EKONOMİ SERVİSİ

     

    İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep’te bulunan mülklerinden hem kira ücreti hem de varsa o mülklere ait elektrik ve su borçlarını da kiracılarından almayan 70 yaşındaki Masis, tüm mülk sahiplerinin kira alacakları konusunda aynı fedakarlığı yapması için çağrıda bulunuyor.

    Masis, AA’ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

    Bu zor sürecin dayanışmayla atlatılabileceğine işaret eden Masis, “Salgının ortaya çıktığı ilk gün, kiracılarımdan kira almamaya karar vererek bunu  hemen uyguladım. ‘Kimin elektrik ve su borcu varsa almayın’ dedim” ifadelerini kullandı.

    Salgın süresi boyuncu kira almanın doğru olmadığını dile getiren Masis, “İnsanların dükkanı kapalı. Bundan dolayı bizim böyle (kira alma) bir  hakkımız yok. Toplam 1447 esnafımız evde sıkıntılı şekilde oturmuş, birde bunun yanında ‘Kiramı nasıl ödeyeceğim’ diye mi düşünecek? Ben onların sağlıklı  kalmasından yanayım. Yaşanılan bu süreçte birbirimize sırt çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

    Fedakarlık gerekiyor

    Masis, iş yeri kapalı olan esnafın hiçbir şekilde kira ödememesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin yaşanan süreci rahatça atlatacağını söyledi.

    Masis, “Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum. Her şeyi de devletten  beklemememiz lazım. Hükümetimiz bu süreci çok iyi yönetiyor ve bizi gayet iyi  yönlendiriyor. Hızlı karar alıp, işleme koyuyor. Ekonomistler bu süreçten sonra  ekonominin kötü olacağını konuşuyor ama boş konuşuyorlar.” ifadelerini kullandı.

    Bu krizin “iyi-kötü yönetici” ya da “iyi-kötü şirketleri” ortaya  çıkaracağını kaydeden Masis, bu sürecin üst yöneticiler için bir test olduğunu  anlattı.

    Masis, patronların zamanı iyi yönetmesi gerektiğine dikkati çekerek,  bu krizin ancak yardımlaşmayla atlatılacağını sözlerine ekledi.

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