Virüsü oyuna getirin!

Alınan önlemler kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kafeler, spor merkezleri geçici olarak faaliyetlerini durdururken yetkililer de mecbur kalmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamasını öneriyor. Bu kapsamda birçok şirket çalışanı işlerini evden yürütmeye başladı. Konunun uzmanları evde karantina uygulayanları strese karşı uyararak hobi edinmelerini öneriyor.

Peki evde kalan vatandaşlar vaktini nasıl değerlendirecek?

Evde yapılacak pek çok aktivite var. Sizin için önerilerimizi sıraladık...

Öncelikle evde okunmayı bekleyen kitaplarınızı okumayla başlayabilirsiniz. Ya da izlenilmesi gereken film ve dizilerin listesini yaparak izleyebilirsiniz.

Rengarenk reçeller

Evde vakit geçirenler için yoğurt ve reçel yapımı motivasyon kaynağı oluyor. Tüketicilere göre birinci gerekçe ise ‘sağlıklı yaşam.’ Evde bulunan meyvelerinizi değerlendirerek çeşit çeşit reçel yapmak mümkün. Sosyal medyada da vatandaşlar yaptıkları yoğurt ve reçellerin görsellerini paylaşıyor. Öte yandan evde bulunan malzemelerle farklı yemek, tatlı ve içecek tarifleri de deneyebilirsiniz.

Amigurumi’den kanaviçeye...

Öte yandan el işi yapmak da evde vakit geçirmenize yardımcı olabilir. Renkli ipliklerle çeşit çeşit ‘Amigurumi’ oyuncakları yapabilir, farklı desenlerde kanaviçe işleyebilirsiniz. Bunları yapmak için evden çıkmadan hobi malzemeleri satan online platformlardan gerekli malzemeleri sipariş vermek mümkün.

Kutu oyunları

Evde vakit geçirmek için kutu oyunları tercih edilebilir. Bu oyunları online e-ticaret sitelerinden sipariş vermek mümkün. Ailenizle vakit geçirmek için ‘Jenga’ oyunu tercih edilebilir. Oyunda amaç kuleyi devirmeden tahta blokları çekerek kulenin üstüne koymak. Jenga’ya 90 liraya sahip olmak mümkün.

Ayrıca Tabu oyunu da oynanabilir. 120 liraya satın alabileceğiniz Tabu’da yasak kelimeyi kullanmadan en çok kelimeyi anlatmayı başaran takım oyunu kazanıyor.

Emlakçılık konulu masa oyunu Monopoly ise 180 liradan satışa sunuluyor.

Birkaç oyuncuyla anlamlı kelimelerin oyun tahtasına yerleştirilmesiyle oynanan Scrabble’ın fiyatı ise 95 lira.

Ayrıca el becerilerini geliştirmek isteyenler için boyama kitapları da farklı bir seçenek. Pek çok desenin yer aldığı boyama kitapları satın alınıp rengarenk boyamalar da yapılabilir. Satranç oynamak da alternatif olabilir.