Yatırıma devam

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Erdem, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, şirketin gelecek dönem hedeflerini ve yatırım planlarını paylaştı. OYAK’ın son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118.3 milyar liraya yükselttiğini anlatan Erdem, 100’den fazla grup şirketiyle 23 ülkede faaliyet gösterdiklerini, 32 bini aşkın çalışan ve 430 bine yakın üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Erdem, OYAK’ın Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaptığına işaret ederek, “Dışa bağımlılığın azalmasına sunduğumuz katkının yanı sıra yerelleştirme projeleriyle de ekonomiye güç ve direnç kazandırmayı amaçlıyoruz. OYAK, yaptığı yeni yatırımlarla Türkiye’nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolardan fazla döviz ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine, hatta ihracatına imkân sağlayacak” diye konuştu.

Başarılı grafik

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Erdem, şunları kaydetti:

“Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2.7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Erdem, 2019’da maden metalürji faaliyet alanı için 1.4 milyar dolarlık yatırım kararı aldıklarını anımsatarak, bu yatırıma ek olarak galvaniz hattı ve Ar-Ge merkezinde de faaliyete başladıklarını söyledi.

Geçen yıl ayrıca zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY’un çoğunluk hissesinin de sahibi olduklarını belirten Erdem, “Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza atan OYAK, şirketin Finlandiya ve Polonya’daki tesislerine ek olarak Türkiye’de fabrika kurma kararı aldı. Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için kurulan bu tesis sayesinde, zırh çeliği ithalatı sıfırlanacak. Aynı zamanda Türkiye için yeni ve önemli bir ihracat kalemi oluşturulacak” dedi.

Dışa bağımlılığı azaltan hamleler

OYAK Genel Müdürü Erdem, dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük bir diğer büyük yatırımın ise Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Hekimhan’a yapılacağını aktararak, şunları ifade etti:

“Malatya’da 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek. Öte yandan Continental Carboun’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliğiyle İskenderun’da karbon siyahı üreteceğiz. Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.”

Erdem, otomotiv odaklı Ro-Ro limanı inşaatı için de harekete geçtiklerini, bu çerçevede Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ortaklığıyla 110 milyon dolarlık OYAK Port yatırımının temelini 2019’da attıklarını anımsattı.

OYAK Port 2021’de

OYAK Port’un gelecek yılın başında faaliyete geçmesinin planlandığını ve tamamlandığında dünyanın sayılı limanlarından olacağını vurgulayan Erdem, OYAK olarak farklı sektörlerdeki fırsatları da değerlendirdiklerini, akaryakıt ve madeni yağ dağıtım sektöründe TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla satın aldıklarını hatırlattı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, açıkladıkları mevcutlar dışında enerji alanında şu an için yeni bir görüşmelerinin olmadığını, önem verdikleri bu alanda gelecek yıllarda önemli fırsatlar gördüklerini ifade etti. TOTAL’i büyütmek için başka satın alma görüşmelerinin bulunmadığını aktaran Erdem, bu sektörün potansiyeline inandıklarını, özellikle dağıtım kanalları olarak değerlendirdiklerinde sektörle alakalı başka oyun planlarının olduğunu söyledi.