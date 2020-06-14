‘Yatırımlardan geri durmayız’

Capital Partners Kurucu Ortağı Burak Öymen, “Yatırımcıların beklenmedik krizlere karşı dayanıklı olması gerekir” dedi. Milas’taki Six Senses Kaplankaya otelinin yatırımcısı Öymen, “Bu tip uzun vadeli projelerde, hiç beklemediğiniz yerden gelecek yavaşlama, duraksama gibi engellere karşı dayanıklılık gücünüzün olması gerekiyor. Kovid’in etkilerini tam tamına anlamak için erken. Maalesef hâlen çok bilinmeyenli bir dönemdeyiz” dedi.

Six Senses Kaplankaya’nın Akdeniz’deki en büyük kıyı yerleşim projelerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Öymen, şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda yerleşik bir proje. Uzun vadeli hedefimiz Kuzey Akdeniz’de İspanya’dan Türkiye’ye kadar olan Akdeniz sahil şeridinde var olan 5-6 tane büyük kıyı yerleşim projesinden birini Türkiye’ye kazandırmaktı. Kaplankaya projesindeki Six Senses, 30 bin metrekarelik yapısıyla dünyadaki en büyük Six Senses oteli. Ve bir otel olarak ilginç bir yapısı var. Bu dev alanın 3’te 1’i sağlık, SPA ve kapalı spor alanlarına ayrılmış durumda. Dolayısıyla kendi içinde bir işletme, bir yapı.”

76 müstakil ev

Otel bünyesinde ayrıca 76 tane müstakil ev, 10 tane apartman dairesi, dünyanın en ünlü mimarlarından Carlos Ferrater’in tasarladığı 4.500 metrekarelik Clubhouse’un yer aldığını belirten Öymen, “Aynı zamanda burada modern bir fitness merkezi, restoran ve birinci sınıf bir SPA sunuluyor. Dört ayrı koyda restoranlar, plaj ve sosyal alanların hizmet altyapısı mevcut. Bu projenin ne kadarı derseniz kabaca 5’te 1’i diyebiliriz. Turizm açısından sadece Türkiye’ye değil bütün Avrupa’ya hizmet etmek için kurulmuş, ciddi bir kapasitemiz var. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında azalma olursa yurt içinden gelecek talep sektörü ayakta tutacak ya da sezon geç başlayacak ve daha geç bitecek” dedi.

Üst düzey hijyen şartları ve sağlık koşullarına göre hazırladıkları Six Senses Kaplankaya rezidanslarının hem satın alınabildiğini hem de kiralanabildiğini kaydeden Öymen, şöyle konuştu:

“Burada sağlıklı yaşam ve sağlık güvenliği altyapısı var. 2020 sezonunda otelin bütün hizmetlerini ev sahipleri ve kiralık villalarımızda uzun dönem konaklama yapmak isteyen misafirlerimize, güvenli bir yaşam alanında sunmak doğru bir karar olarak görünüyor. Normal dönemde villalarımızı kısa dönemli olarak da kiraya veriyorduk. Bu süreçte villalarımızın fiyatlarını yükseltmek yerine döneme uygun bir metot oluşturduk. Bu sezon sadece uzun vadeli kiralamalara yöneleceğiz. Geceleme sayısı iki haftadan üç aya kadar çıkabiliyor. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz.”

Turist Türkiye’ye gelmek isteyecek

Öymen, “Uçuşlar açıldıkça yurt dışından insanlar Türkiye’ye gelmek isteyecek” dedi. Öymen, “Özellikle İngiltere, Avrupa ve Ukrayna pazarları bizim ana pazarlarımız. Yüksek ihtimalle bu sene sezon uzayacak ve bununla beraber kiralamalar artacak. Arz ve talebe göre dinamik fiyatlandırma yapmayı tercih ediyoruz. Dönemden yararlanmayı çok doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

‘Türkler mart ayında geldi’

Öymen, “Şu anda Kaplankaya’da yaşayan 25-30 kadar aile var. Bir o kadar aile de gelmek için uçuşların açılmasını bekliyor. Villa sahiplerimizin yüzde 50’si yabancı. Türk ev sahiplerimizin çoğunluğu mart ayından bu yana burada aileleriyle beraber çok mutlu ve huzurlu olarak yaşam sürmekteler” dedi.

Tüm restoranlar ve tesisler açık

Kaplankaya Six Senses, otele müşteri kabul etmiyor ama kompleks içindeki tüm restoran ve tesisler hizmet vermeye devam ediyor. Öymen, “Villalarımızda konaklayanlar ve rezidans sakinleri otel bünyesinde bulunan restoran ve barlardan, 10 bin metrekareye yayılan wellness & spa alanından, organik bahçemizden, özel plajlarımızdan, sürdürülebilirlik ve doğaya saygı yaklaşımını içinde barındıran Earth Lab atölyelerimizden ve çocuklara yönelik aktivitelerimizden faydalanabiliyor” diye konuştu.